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Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Araç Sulama Kanalına Düştü: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Kayseri-Ankara karayolu Tahirinli Mahallesi yol ayrımında meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de otomobilin çarptığı araç sulama kanalına düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Kayseri- Ankara karayolu Tahirinli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle yoluna girmek isterken kavşaktan yola çıkan Osman Ç. idaresindeki 38 SF 190 plakalı Audi marka otomobile, M.E. idaresindeki 06 CSD 028 plakalı Citroen marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 38 SF 190 plakalı araç sulama kanalına düşerken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; yapılan ilk müdahalede sulama kanalına düşen otomobildeki Safiye Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Osman Ç., E.C. ve 06 CSD 028 plakalı aracın şoförü M.E. de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Safiye Ç.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, araçta çekici ile sulama kanalından çıkarıldı. Araçlar jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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