Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Otomobilden Hırsızlık Yapan Şahıs 60 Saatlik İncelemeyle Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, otomobilden hırsızlık ihbarı üzerine başlattıkları çalışmalarda 60 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda şüpheli B.A.'yı yakaladı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, B.A. gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda otomobilden hırsızlık yapan şahıs, 60 saatlik kamera kaydı incelemesi sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, otodan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin hırsızlık olayına yönelik yaptığı 60 saatlik kamera kaydı inceleme çalışmaları sonucunda şüphelinin B.A. (32) olduğu tespit edildi.

Çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edilirken, B.A. da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hırsızlık Politika Güvenlik İnceleme 3-sayfa kayseri Polis Suç

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Tam 17 ton ele geçirildi! 'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler

'Ya yakalanmasalardı' dedirten görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea Barrow maçı CANLI izle! Chelsea Barrow maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atalanta Como maçı CANLI izle! Atalanta Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 24 Eylül Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Fenerbahçe Beko Bursaspor hazırlık maçı kaç kaç bitti, kim yendi? Güneş Tutulması ne zaman? Güneş Tutulması Türkiye'den görülecek mi? Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor maçı CANLI izle! Esenler Erokspor Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Valencia Osasuna maçı CANLI izle! Valencia Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sevilla Valladolid maçı CANLI izle! Sevilla Valladolid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 24-25 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 24-25 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });