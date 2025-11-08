Haberler

Kayseri'de Otomobil Yaya Kalabalığına Daldı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda bir otomobil, ışıkta bekleyen yayaların arasına girerek 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de bir otomobilin karşıdan karşıya geçmek için ışıkta bekleyen yayaların arasına girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen kazada, 07 AOS 530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıya geçmek için ışıkta bekleyen kalabalığın arasına girdi. Kazada 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
