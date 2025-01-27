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Kayseri'de Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil takla atarak yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak yol kenarındaki araziye uçtu. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda 38 YT 697 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kayboetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki araziye uçtu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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