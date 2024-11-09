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Kayseri'de Otomobil Kanalı Aştı: Sürücü Yaralandı

Kayseri'de Otomobil Kanalı Aştı: Sürücü Yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bariyerleri aşarak su kanalına düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşarak kanala uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Nur S. idaresindeki 35 AOP 970 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yol ortasındaki su kanalına uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılırken polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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