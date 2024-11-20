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Kayseri'de Otomobil İçerisinde Silahla Vurulan Şahıs Ağır Yaralı

Kayseri'de Otomobil İçerisinde Silahla Vurulan Şahıs Ağır Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ziyagökalp Mahallesi'nde bir şahıs otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, otomobil içerisinde silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde bulundu.

Ziyagökalp Mahallesi Apaydın Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre silah sesleri duyan mahalle sakinleri 38 AIF 037 plakalı otomobilin içerisinde silahla yaralanmış halde bir şahıs gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede şahsın ağır yaralı olduğu belirlenirken, polis ekipleri de yaptıkları kontrolde vurulan şahsın N.T. olduğunu tespit etti.

Ağır yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler şahsın biri tarafından vurulduğu ya da intihara teşebbüs ettiği konusu da araştırılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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