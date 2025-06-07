Kayseri'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Develi'den Tomarza istikametine gelmekte olan 63 LD 863 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 1'i çocuk 3 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Otomobil ise incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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