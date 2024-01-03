Kayseri'de Otomobil Alev Aldı, Vatandaşlar Yangını Söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün çalıştırmak için marşa basmasıyla birlikte alev aldı. Vatandaşlar yanan otomobili söndürmek için kovalarla su taşırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda A.Ç., 38 RL 021 plakalı otomobilini çalıştırmak için marşa bastığı anda otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yanan otomobil ekiplerin kısa süren çalışması sonucu söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Eline kovayı alan koştu

Öte yandan, otomobilin alev alma anı ve vatandaşların ellerine kovaları alarak, otomobili söndürmeye çalışmaları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ