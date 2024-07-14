Kayseri'de Otobüs ve Trenle Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle ve trenle uyuşturucu sokmaya çalışan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan aramalarda 6 kilo 432 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik 'analiz' çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; kente şehirlerarası otobüs ve trenle uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Kayseri'ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışan S.K.'yı (41) 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan bir başka operasyonda, trenle kente uyuşturucu sokmaya çalışan E.A. (23), 5 kilo 412 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Ekipler, S.K. ve E.A. hakkında işlem başlattı. - KAYSERİ