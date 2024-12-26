Kayseri'de Oto Yedek Parça Dolandırıcıları Yakalandı

Kayseri'de internet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları verip 274 kişiyi 2 milyon 100 bin TL dolandıran 7 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden oto yedek parça ilanları vererek farklı illerde 274 vatandaşı yaklaşık 2 milyon 100 bin TL dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 3 ay süren projeli ve teknik takipli çalışmalar neticesinde şahısların H.U., A.A.A, K.U., T.U., F.K., D.D. ve Ö.Y. olduğunu ve İstanbul'da yaşadıklarını tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 17 adet cep telefonu, 19 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ve 4 adet sim kart bloğu ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ