Kayseri'de Oto Kurtarıcıda Gizli Bölmede Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından durdurulan oto kurtarıcının alt kısmına yapılan özel tertibatlı gizli bölmede 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında bir oto kurtarıcıyı durdurdu. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmada, aracın alt kısmında özel tertibatlı olarak yapılmış gizli bölme ortaya çıkarıldı. Gizli bölmede yapılan aramada, yabancı uyruklu M.H.M. (21) ve S.A.A. (21) yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere gözaltına altına alındı.

Öte yandan, oto kurtarıcıda bulunan M.T. (36) ve Ö.T. de (40) 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ