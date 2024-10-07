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Kayseri'de Otelin Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de Otelin Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otelin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir otelin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Güvenlik İtfaiye kayseri 3-sayfa Güncel

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