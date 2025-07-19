Kayseri'de Otel Odasında Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Marif Sokak'ta bulunan bir otelde kalan 65 yaşındaki A.A. uzun bir süre odasından çıkmayınca otel görevlileri kontrol etti. A.A.'yı hareketsiz şekilde yatarken bulan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ