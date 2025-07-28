Kayseri'de Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Önlemleri

Kayseri'de Orman Yangınlarına Karşı Jandarma Önlemleri
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Kayseri'de orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda 7/24 devriye yaparak vatandaşları uyarıyor ve yangın riski taşıyan faaliyetlere karşı tedbirler alıyor.

Kayseri'de orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında jandarma ekipleri ormanları koruyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Hacılar ve Develi ilçeleri başta olmak üzere tüm il genelinde bulunan ormanlık alanlarda, orman yangınlarını önlemeye yönelik faaliyetler 7/24 esasına göre havadan ve karadan icra ediliyor. Yürütülen devriye ve kontrol faaliyetleri kapsamında vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması hususlarında uyarılarda bulunuluyor.

Ayrıca, bölgede çobanlık yapan şahıslara muhtarlar aracılığıyla ulaşılarak, yangın riski taşıyan faaliyetlerden kaçınmaları ve gerekli önlemleri almaları yönünde bilgilendirme yapılıyor. Yapılan faaliyetler kapsamında; ormanlık alanlar karadan devriyelerle, havadan ise drone vasıtasıyla gözetlenerek, risk taşıyan bölgeler etkin şekilde denetleniyor. Bölgedeki ormanlık alanlarda yangına sebep olacak kişi ya da kişilere karşı gerekli idari ve adli işlemler de uygulanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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