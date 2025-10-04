Haberler

Kayseri'de Orman Yangını: Patlıcan Közlerken Çıktı

Kayseri'de Orman Yangını: Patlıcan Közlerken Çıktı
Güncelleme:
Kayseri'nin Talas ilçesinde patlıcan közlenirken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kayseri'nin Talas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Patlıcan közlenirken dağılan alevler nedeniyle çıktığı belirlenen yangının villalara ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çaybağları mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ormanda patlıcan közlerken yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler dağılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA araçları da takviye olarak yangını söndürme çalışmalarına katılırken, ekipler alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgede evi olan Serkan Bekaroğlu, yangının patlıcan közlenirken çıktığını söyleyerek; "Çevre sakinleri; patlıcan közlenirken yangının çıktığını söylüyor. Burada birçok hayvan var, sincapların gezdiği nadir yerlerden birisi. Hayvanlara da yazık, yeşilliğe de yazık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
