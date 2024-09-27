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Kayseri'de Organize Suç Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Organize Suç Operasyonu: 9 Kişi Tutuklandı
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 9 kişi 6 farklı suçu bir arada işlemekten yakalandı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Tutuklanan 6 kişi cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; 6 farklı suçu beraber işledikleri belirlenen 9 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli saha ve kamera inceleme çalışmaları sonucu şüpheli 9 kişinin 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' olmak üzere 6 farklı suçu grup halinde işledikleri tespit edildi. Şahısların kaldığı 12 adresi tespit edilerek 70 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca fişeği ve 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli şahısların dükkanları kurşunladıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri Polis Suç

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