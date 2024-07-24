Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi atına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerinde bulunan ambulanslarda tedavi altına alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. - KAYSERİ