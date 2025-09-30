Haberler

Kayseri'de Okulda Yangın Ziline Basılınca İzdiham: 15 Öğrenci Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Hikmet Kozan Ortaokulu'nda bir öğrencinin yangın ziline basmasıyla oluşan izdihamda 15 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulda öğrencinin yangın ziline basması sonucu merdivenlerde izdiham çıktı. Olayda hafif şekilde yaralanan 15 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre ilçede bulunan Hikmet Kozan Ortaokulu'nda yaşanan olayda; iddiaya göre bir öğrenci yangın ziline bastı. Zil sesini duyan öğrencilerin merdivenlerde oluşturduğu izdiham sonucu bazı öğrenciler yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine okula polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaşanan izdihamda 15 öğrenci yaralanırken sağlık ekipleri tarafından bazıları ayakta tedavi edilirken bazı öğrenciler ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Haberi alan öğrencilerin yakınları koşarak okula gelerek çocukların durumunu öğrenmeye çalıştı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
