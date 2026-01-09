Haberler

Kayseri'de okul çevresinde 642 şahıs sorgulandı

Kayseri'de okul çevresinde 642 şahıs sorgulandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, okullarda güvenliği sağlamak amacıyla yaptığı denetimlerde 642 şahıs sorguladı. 1 adet kesici alet ve 3 adet elektronik sigara ele geçirilirken, çeşitli suçlardan toplam 179 bin 162 TL idari para cezası uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okullarda güveni sağlama adına yapılan çalışmalarda, 642 şahıs sorgulandı. 1 adet kesici alet ve 3 adet elektronik sigaranın ele geçirildiği çalışmalarda, çeşitli suç ve kabahatlerden 179 bin 162 TL idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 56 okul ve çevresi, 5 park ve 49 iş yeri titizlikle denetlendi. 642 şahıs sorgulanırken, 52 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarda, 2 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 1 adet kesici alet ve 3 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Öte yandan, çeşitli suç ve kabahatlerden toplam 179 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı

Sadece küçük çocuğu yürüterek milyonlar kazandı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! Yeni dönem resmen başlıyor
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası