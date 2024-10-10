Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Okul Çevresinde Narkotik Denetimleri: 127 Kişi Sorgulandı

Kayseri'de Okul Çevresinde Narkotik Denetimleri: 127 Kişi Sorgulandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, okullar ve çevresinde artan denetimlerle 127 kişi sorguladı. Narkotik ekipleri, bağımlılık yapan maddelerle mücadele amacıyla yapılan Narko-Okul uygulamaları ile gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atmasını hedefliyor.

Kayseri'de narkotik ekipleri, okullar ve civarlarında yapılan denetimlerde 127 kişi sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber okullar ve civarlarında denetimlerini artırdı. 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde kentte bulunan okullar ve civarlarında, okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan Narko-Okul uygulamalarında 127 araç 347 şahıs sorgulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada; "Geleceğimizi teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Narkotik kayseri 3-sayfa Eğitim Sağlık

Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

"Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor?" sorusu yanıt buldu

 Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı

 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini 'Helal Sertifika' adı altında satıyormuş

Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firma vatandaşı böyle kandırmış
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 12-13 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? GELİNİM MUTFAKTA 10 EKİM 2024 CANLI İZLE | Gelinim Mutfakta bugün menüde ne var? Resmi Gazete'de çocuk istismarına karşı komisyon kurulması yayınlandı! Köfteci Yusuf muayene ve analiz raporu incele! Köfteci Yusuf domuz eti olayı gerçek mi? Mersin KYK yurdunda ne oldu? Tecavüz olayı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.