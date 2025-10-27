Haberler

Kayseri'de Okul Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında polis ekipleri, okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak için 107 şahsı sorguladı ve aranan 1 şahsı yakaladı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla yapılan 'Huzur' uygulamasında 107 şahıs sorgulanırken, 1 aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak, suç ve suç unsurlarına karşı caydırıcılık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı. Ekipler tarafından okul önleri ve çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik gerçekleştirilen 'Huzur' uygulamasında 28 araç ve 107 şahıs sorgulandı. Ekipler aranan 1 şahsı yakaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
