Kayseri'de Nitelikli Yağma ve Bedelsiz Senet Kullanma Suçlarına Karışan 3 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'nitelikli yağma' ve bedelsiz senet kullanma' suçları dahil 5 farklı suça karışan 3 şahıs yakalanırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda suç aleti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'bedelsiz senet kullanma', '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'suç delilerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçlarına karışan S.A. (27), H.A. (22) ve A.Y. (43) yakalandı. Ekipler tarafından şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; gizli bölmeye saklanmış 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 823 adet fişek, toplam 525 bin TL değerinde senet, 4 adet imzalattırılmış boş senet, 2 adet kapsam dışı bıçak ve 1 adet cop ele geçirildi.

S.A., H.A. ve A.Y. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ