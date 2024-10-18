Kayseri'de Narkotik Uygulaması: Okul Çevresinde Denetimler Yapıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; okul çevrelerinde okulla alakası olmayan şahıs ve araçlar üzerine denetim yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve civarında okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik Narko-Okul Uygulaması yapıldı. Uygulamada; 15 araç ve 57 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bağımlılık yapan maddelerden uzak tutarak, sağlıklı ve güçlü bir gelecek inşa edeceğiz" denildi. - KAYSERİ