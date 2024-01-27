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Kayseri'de Narkotik Suçlardan Aranan 9 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan aranan 9 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.E.T. ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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