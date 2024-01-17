Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Narkotik Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri'de düzenlenen 2 ayrı operasyonda narkotik ekipleri tarafından 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürüttü. 2 farklı operasyon düzenleyen ekipler, F.M.L., B.Ç., F.D., O.Ö., O.C.Ö., M.S.B. ve M.A.Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede O.Ö.'nün 3 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kayseri Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title