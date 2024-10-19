Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 88 Gram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 88 Gram Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları operasyonda çelik kasada saklanmış 88 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız bir tabanca ve fişekler ele geçirdi. Dört kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çelik kasada saklanmış 88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerce bir adreste yapılan operasyonda H.G.D., K.Y., F.D. ile hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. yakalandı. Narkotik Arama Köpeği Mia'nın da katılımıyla yapılan aramada ise çelik kasaya saklanmış 88 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik kayseri 3-sayfa Sağlık Hukuk Suç

Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş

 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu

Korkunç itiraflar! "Bebek morarınca narkotik ilaç verdik"
Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu dudak dudağa öpüştü

Kardeşi ile dudak dudağa öpüştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.