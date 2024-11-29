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Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 36 Kilo Uyuşturucu ve 955 Hap Ele Geçirildi

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 36 Kilo Uyuşturucu ve 955 Hap Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından sürdürülen operasyonda, uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine durdurulan tırda 36 kilo narkotik madde ve 955 adet hap ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından takip edilen ve durdurulan kırda yapılan aramada 36 kilo narkotik madde ve 955 adet narkotik hap ele geçirildi. Polislerin film sahnelerini arayan operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakledileceği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenledi. Uyuşturucu maddenin bulunduğu tır takip edilirken, Sivas yol uygulama noktası yakınında durduruldu. Araçta bulunan C.Y. (36) ve R.N. (29) gözaltına alınırken, tırda narkotik köpeği Eta ile arama yapıldı. Yapılan aramada, 36 kilo 18 gram narkotik madde ve 955 adet narkotik hap ele geçirildi. Film sahnelerini aratmayan operasyon saniye saniye kameraya yansıdı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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