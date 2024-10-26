Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yapan 2 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Narkotik polisinden torbacı operasyonu: 2 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda A.Y. ve H.S. yakalanırken, şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 104,50 gram narkotik madde, 14 kök ekilmiş halde uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 65 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, A.Y ve H.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Kayseri Polis

Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

 İşte Özel Harekat Polislerinin TUSAŞ'a saldıran teröristler için düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

Kızının anlattıklarını duyan baba baltayla dehşet saçtı
Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi, katilin kimliği bir kez daha dehşete düşürdü

Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Aksu kimdir? MasterChef Katmerci Ömer Aksu kimdir? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 26 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 26 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Arılar, böcekler sınıfının hangi takımındandır? "Çılgın Bediş" adlı dizide bir lise öğrencisini canlandıran Yonca Evcimik dizinin ilk bölümü yayımlandığında kaç yaşındaydı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.