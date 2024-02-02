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Kayseri'de Narkotik Operasyonu: 136 Kişi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 136 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 86'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda 136 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1-31 Ocak tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 136 şahıs kişi yakalandı. Şahıslardan 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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