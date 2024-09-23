Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 26 Kişi Tutuklandı

Kayseri'de Narkotik Operasyonları: 26 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan 36 narkotik operasyonunda 26 kişi tutuklandı. Ekipler, 647,4 gram uyuşturucu madde ve birçok silah ele geçirdi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılan 36 operasyonda yakalanan 26 şahıs tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılan 36 operasyonda 58 şahıs hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 647,4 gram narkotik madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 227 adet tabanca fişeği ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, işlem yapılan şahıslardan 26'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Narkotik kayseri 3-sayfa Hukuk Suç

Lübnan'da ortalık yangın yeri! İsrail bombaladığı ülkede telefonlara bu mesajı atıyor

Bilanço çok ağır! İsrail Lübnan'da telefonlara bu mesajı atıyor

 Şehit polise eşinden kahreden veda: İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun

Şehit polise memleketinde acı veda

 Polisimizi şehit eden alçağa 'Pişman mısın?' diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü

O alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
CHP kurmayları Ekrem İmamoğlu için toplanıyor

CHP, İmamoğlu için toplanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AAG ve FAA ne demek? Münferit ne demek? Münferit olay ne demek? 23-24 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı (Adana Kebabı)? 23 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Karadut Tayfun kim? Karadut dizisi Tayfun Karca gerçekte kim (Şükrü Özyıldız)? BUSKİ Bursa su kesintisi! 23-24 Eylül Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 23-24 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Karataş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 23-24 Eylül Ereğli, Beyşehir, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karadut Zuhal kim? Karadut dizisi Zuhal Erdem gerçekte kim (İrem Helvacıoğlu)? Karadut oyuncuları kim? Karadut dizisi karakterleri ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });