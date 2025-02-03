Kayseri'de Narkotik Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu: 2.5 Kilo Ele Geçirildi
Kayseri'de narkotik ekipleri, Ocak ayında düzenledikleri 115 operasyonda 2.5 kilo uyuşturucu madde ile birlikte birçok ruhsatsız silah ve hassas terazi ele geçirdi. 221 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 71 kişi tutuklandı.
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik 1-31 Ocak tarihleri arasında çalışmalarını sürdürdü. Kentin farklı noktalarında 115 operasyon düzenleyen ekipler; 2 kilo 547 gram narkotik madde, 11 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 9 adet hassas terazi ele geçirildi.
221 şahıs hakkında yasal işlemler yapılırken, 71 şahıs da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ