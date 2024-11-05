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Kayseri'de Narkotik Ekiplerinden Doğa Suçlularına Darbe

Kayseri'de Narkotik Ekiplerinden Doğa Suçlularına Darbe
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişiyi yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda; hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'hırsızlık" suçlarından 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.I. ile hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.C.Ö. yakalandı. İşlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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