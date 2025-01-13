Kayseri'de Narkotik Ekiplerinden 37 Operasyon: 63 Kişi İşlem Gördü

Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 37 operasyonda 63 şahsa işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5-12 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; 556,08 gram narkotik madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan 37 operasyonda işlem yapılan 63 kişiden 17'si ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ