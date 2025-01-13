Kayseri'de Narkotik Ekiplerinden 37 Operasyon: 63 Kişi İşlem Gördü
Kayseri'de gerçekleştirilen 37 narkotik operasyonunda 63 şahsa işlem yapıldı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar bulunuyor.
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen 37 operasyonda 63 şahsa işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5-12 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; 556,08 gram narkotik madde, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan 37 operasyonda işlem yapılan 63 kişiden 17'si ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ