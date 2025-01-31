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Kayseri'de NARKOASAYİŞ Uygulaması: 239 Şahıs Kontrol Edildi

Kayseri'de NARKOASAYİŞ Uygulaması: 239 Şahıs Kontrol Edildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'NARKOASAYİŞ' uygulamasında toplam 239 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda uyuşturucu madde bulunduran 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 'NARKOASAYİŞ' uygulamasında 239 şahıs ve 71 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesi Şeker mahallesinde 5 noktada sabit, 5 bölgede seyir halinde toplam 20 ekip 42 personelin katılımı ile 'NARKOASAYİŞ' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 239 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalar sırasında durdurulan ve hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ü. (35) ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edilirken, A.K. ve S.A.'nın da üzerlerinde yapılan aramalarda 6 parça halinde toplam 8,32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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