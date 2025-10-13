Kayseri'de Narko-Okul Uygulaması: 17 Şahıs ve 4 Araç Sorgulandı
Kayseri'de polis ekipleri, okul çevresinde güvenlik önlemleri kapsamında yaptığı Narko-Okul uygulamasında okulla ilgisi olmayan 17 şahıs ile 4 aracı sorguladı. Uygulamaların devam edeceği açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevresinde güvenliği sağlamak adına Narko-Okul uygulaması yaptı. Mimarsinan Mesleki ve Teknik Lisesi'nde ve çevresinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan uygulamada; 4 araç ve 17 şahıs sorgulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ
