Haberler

Kayseri'de 'Narko-Okul' Uygulaması: 13 Şahıs Sorgulandı

Kayseri'de 'Narko-Okul' Uygulaması: 13 Şahıs Sorgulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, okul çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik 'Narko-Okul' uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 13 şahıs sorgulandı ve uyuşturucu satışını önlemek amacıyla çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 13 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde uyuşturucu satışını önlemek ve öğrencileri zehirlemek isteyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından okul çevrelerinde okulla alakası olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 13 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bu tarz uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Hamas önemli şeyler kabul etti, onlar Erdoğan'a saygı duyuyor

Trump'tan "Hamas" çıkışı! Erdoğan detayı dikkat çekici
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyayı ikiye bölen öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var

Herkesin konuştuğu o öğretmen! Fidan hoca ile mukayese eden bile var
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.