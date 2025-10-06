Kayseri'de 'Narko-Okul' Uygulaması: 13 Şahıs Sorgulandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 13 şahıs sorgulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde uyuşturucu satışını önlemek ve öğrencileri zehirlemek isteyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından okul çevrelerinde okulla alakası olmayan şahıslara yönelik yapılan 'Narko-Okul' uygulamasında 13 şahıs sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bu tarz uygulamaların devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ