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Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Narko-Asayiş Uygulaması: 4 Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Talas ilçesinde düzenlediği Narko-Asayiş uygulamasında 109 araç ve 239 şahsı sorguladı. 4 farklı suçtan aranma kaydı bulunan bir kişi ile bir yoklama kaçağı yakalandı. Emniyet, huzurun sağlanması için mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Talas ilçesinde Narko- Asayiş uygulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinden oluşan 12 ekip ve 32 personelin katılımıyla Talas ilçesinde uygulama yapıldı. 3 farklı noktada yapılan Narko-Asayiş uygulamasında; 109 araç ve 239 şahıs sorgulandı, hakkında 4 farklı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ö. ile 1 yoklama kaçağı şahıs ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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