Kayseri'de müteahhitten vurgun iddiası

Kayseri'de müteahhitten vurgun iddiası
Güncelleme:
Kayseri'de bir grup vatandaş, müteahhit A.K.'nın ev satma vaadiyle dolandırıldıklarını ve yurtdışına kaçtığını belirterek yetkililerden yardım istedi. Mağdurlar, inşaatın satış ofisi önünde toplanarak tepki gösterdi ve paralarını geri almak için suç duyurusunda bulundular.

Kayseri'de bir grup vatandaş, ev satma vaadiyle kendilerini dolandıran müteahhidin yurtdışına kaçtığını iddia ederek yetkililerden yardım istedi.

Kayseri'de iddiaya göre, müheahhit A.K., vatandaşlardan ev satma vaadiyle para alarak evlerini teslim etmedi. Ev alma hayaliyle birikimlerini müteahhide kaptıran bir grup vatandaş, inşaatın satış ofisi önünde toplanarak tepki gösterdi. Suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden de kendilerine yardım etmelerini istedi.

Mağdur Hülya Işık, "Burada görünen dağın ön yüzü. Arka yüzü de var. Bu insanlar dişinden tırnağından artırdığı her şeyi verdi. Kimisi çöp dökerek, kimisi temizlik yaparak, kimisi askeriyede ve emniyette kurşunun karşısında para kazanarak bu insanlara verdiler. Burada bulunan ve bulunmayan insanlar gerekli mercilere suç duyurusunda bulundular. Şerefiniz, haysiyetiniz, onurunuz varsa buraya gelin ve insanların haklarını verin. Battıysan battım, çıktıysan çıktım diyeceksiniz. Biz devletimizden bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz hakka da, hukuka da güveniyoruz. Biz bu insanların paralarımızı ve tapularımızı geri vermesini istiyoruz. Hangi deliktelerse çıksınlar ve insan gibi bu insanların mağduriyetini gidersinler. Bu insanlar yüzünden benim babam 1.5 yıl içerisinde kanser oldu. Babamın yatalak halini gördüğü halde bizim hiçbir şeyimizi vermedi ve sürekli kandırdı. İki cihanda da elimiz yakanızda" dedi.

Yıldız Diler ise, "Hepimiz şikayetçiyiz. Herkes çalışarak iki kuruşunu peşinat olarak verdi. Nitelikli dolandırıcılık yapıyorlar. Biz kurumlarımızdan yardım bekliyoruz. Hepimiz mağduruz. Dolandırdığı kişinin sayısı 2 bin kişinin üzerinde. Ben 600 bin TL peşinat verdim. Malların hepsini satmış ve kaçmış. 2025'in sonunda teslimatı vardı ama hiçbir şeyim yok" diye konuştu. - KAYSERİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
