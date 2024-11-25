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Kayseri'de Müstakil Evde Yangın: Maddi Zarar

Kayseri'de Müstakil Evde Yangın: Maddi Zarar
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki müstakil evde çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu. Yangın, Kocahacılı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir sebepten başladı ve alevler kısa sürede evi sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Ev sahibi, yangının kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkartıldığını iddia ediyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında büyük çapta maddi zarar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocahacılı Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, evde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Ev sahibi, evin kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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