Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi ile olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ