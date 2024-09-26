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Kayseri'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Hasar, Kayıp Yok

Kayseri'de Müstakil Evde Yangın: Büyük Hasar, Kayıp Yok
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde oturan yaşlı çiftin evde olmaması, olası bir faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarya Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede çatıya da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde büyük çaplı hasar oluşurken, evde oturan yaşlı çiftin yangın sırasında evde olmaması muhtemel bir faciayı engelledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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