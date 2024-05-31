Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Cengiz Topel Mahallesi 173. Sokak üzerinde bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, yangına müdahale ederken elinden yaralanan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.