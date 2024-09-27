Kayseri'de Motosiklet Yarışçılarına Ceza Yağdı
Kayseri'de motosikletlerle yarış yapan sürücülere toplamda 65 bin 539 TL para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edildi. Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak için bu tür eylemlere karşı mücadelesini sürdürecek.
Motosikletle yarış yapanlara ceza yağdı
KAYSERİ - Kayseri'de motosikletlerle yarış yapanlara toplamda 65 bin 539 TL para cezası uygulanırken motosikletler trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre Alsancak Mahallesi'nde motosikletlerle yarış yapıldığı bilgisi alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera ve saha inceleme çalışmaları neticesinde şahıslar motorları ile birlikte tespit edildi. Ekiplerce; yarış yapan şahıslara toplam 65 bin 539 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosikletleri trafikten men edilerek otoparka çekildi.
İl Emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada; "Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz aralıksız devam etmektedir" denildi.