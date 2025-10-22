Haberler

Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet otomobile çarptı, anne ve bebeği ile motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumu ağır.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada anne ve bebek ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Y.K. yönetimindeki motosiklet, F.K. yönetimindeki 38 KL 888 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K. ve E.G. ile otomobil sürücüsü anne F.K. ve bebeği U.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişi ve 1 bebeği olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Çin, 1 Kasım itibarıyla yüzde 155 gümrük vergisi ödeyecek

Trump'tan Çin'e ağır ceza! İşte kabusun başlayacağı tarih
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Jose Mourinho'nun yüzü Şampiyonlar Ligi'nde yine gülmedi

Mourinho'nun yüzü gülmüyor! Devler Ligi'nde bozguna uğradı
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında çekilen görüntü infial yarattı! Açıklama var
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Yusuf Akçiçek siftah yaptı, Al Hilal liderliğe oturdu

Bizim Çocuklar dünyaya damga vurmaya devam ediyor! Şimdi de Yusuf
Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TSK'yı yakından ilgilendiren karar, Meclis'ten geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Farkında olmadan ünlü oyuncu Hazal Şenel'in resimlerini çekti

Farkında olmadan ünlü oyuncunun resimlerini çekti
EuroLeague'den skandal karar! Avrupa'daki temsilcilerimiz İsrail'e gidecek

Skandal karar! Avrupa'da mücadele eden takımlarımız İsrail'e gidecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.