Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı kazada anne ve bebek ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Samanyolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında Y.K. yönetimindeki motosiklet, F.K. yönetimindeki 38 KL 888 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.K. ve E.G. ile otomobil sürücüsü anne F.K. ve bebeği U.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişi ve 1 bebeği olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ