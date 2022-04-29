Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı - Haberler

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Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de motosiklet kazası: 2 yaralı

Kayseri'de meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı çocuk ile sürücüsü yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı çocuk ile sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa, motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette savrulurken, sürücüsü ile çocuk yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Kazaya karışan motosiklette çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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