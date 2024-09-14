Kayseri'de Motosiklet Hırsızı Suçüstü Yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın önündeki motosikleti çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Ahmet Sungur Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Ö.İ.G. (26) isimli şahıs bir apartmanın önünde bulunan motosikleti çaldı. Sessiz olmak için motosikleti çalıştırmadan eliyle iten şahıs, devriye gezen polis ekipleri ile karşılaştı. Ekiplerin şüphelenerek yaptıkları sorguda Ö.İ.G.'nin motosikleti çaldığı anlaşılırken, şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu da anlaşıldı.

Ekipler tarafından çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ