Kayseri'de Motosiklet Denetiminde Cezalar Kesildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından motosiklet ve sürücülerine yapılan şok uygulamada 78 motorlu bisiklet ve motosiklet kontrol edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı; Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı, İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Yemliha Mahallesi genelinde şok motosiklet denetimi faaliyeti düzenlendi.

Düzenlenen denetimlerde toplam 78 adet motorlu bisiklet ve motosiklet kontrol edilerek, 16 adet motorlu bisiklet/motosiklet tescil plakasına ve sürücüsüne toplam 71 bin 308 TL trafik idari para cezası uygulandı. 11 adet motorlu bisiklet/motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, 4 adet motorlu bisiklet/motosiklet sürücüsü trafikten men edildi. - KAYSERİ