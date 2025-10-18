Haberler

Kayseri'de Motosiklet Denetimi: 356 Sürücü Kontrol Edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde, 356 sürücü kontrol edilirken 302 bin 538 TL ceza kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Denetimlerin devam edeceği açıklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada; 356 sürücü sorgulanırken, 7 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücülerin trafikte huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarına yönelik motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 356 araç ve sürücü kontrol edilirken, 22 sürücüye 'kask takmamak', 15 sürücüye 'modifiyeli araç kullanmak', 12 sürücüye 'sigortasız araç kullanmak', 11 sürücüye 'sürücü belgesiz ya da geçersiz araç kullanmak', 7 sürücüye 'muayenesiz araç kullanmak', 2 sürücüye 'makas atmak', 2 sürücüye 'ışıklı ikazlara uymamak' ve 10 sürücüye diğer ihlal maddelerinden toplamda 302 bin 538 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 7 araç trafikten men edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



