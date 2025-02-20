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Kayseri'de Mobilya Mağazasında Yangın: 5 Öğrenci Zehirlendi

Kayseri'de Mobilya Mağazasında Yangın: 5 Öğrenci Zehirlendi
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Kayseri Melikgazi ilçesindeki bir mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın, yanındaki hafızlık okuluna duman sızması sonucu 5 öğrencinin zehirlenmesine yol açtı. Olayda öğrenciler hastaneye kaldırıldı ve yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri Melikgazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkan duman mağazanın bitişiğindeki hafızlık okuluna sızması sonucu 5 öğrenci zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerindeki bir mobilya mağazasının deposunda henüz sebebi tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bu sırada yangından dolayı çıkan duman, mağazanın bitişiğinde bulunan hafızlık okuluna sızdı. Görevlilerin durumu fark etmesi üzerine öğrenciler tahliye edilirken, dumandan zehirlenen 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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