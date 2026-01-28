Haberler

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, iş saatleri dışında meydana geldiği için herhangi bir yaralanma olmadı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB 6061. Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, fabrikada çıkan yangının mesai saatleri dışında olması nedeniyle yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

