Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı OSB 6061. Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan, fabrikada çıkan yangının mesai saatleri dışında olması nedeniyle yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ